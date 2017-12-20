В Керчи из труб отопления потекла ядовито-зеленая жидкость

Жители Керчи почувствовали себя в фильме ужасов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ролике, который керчане прислали одному из местных информационных сайтов, показан двор, залитый яркой зеленой жидкостью. Жидкость обильно вытекает из труб, относящихся к системе отопления города. Особую пикантность пугающей картине придают коты, доедающие чьи-то останки.

Многие горожане испугались, что в коммунальную систему города попали токсичные отходы.

Однако как заявили корреспонденту РИА «Новый День» в управлении ЖКХ администрации Керчи, показанное в ролике вполне объяснимо. Сотрудники управления сообщили о произошедшем накануне прорыве труб возле одного из домов. Аварию устранили только сегодня: коммунальщики поставили на теплотрассу хомут, и вода, которая используется в качестве теплоносителя, протекала.

«Зеленый цвет объясняется тем, что добавляется специальный флуоресцентный краситель, чтобы легче было искать порывы», – пояснили РИА «Новый День» в управлении ЖКХ Керчи, добавив, что использование красителя в городе практикуется уже около двух лет.

Еще одна причиной использования красителя является необходимость пресечь незаконный слив из отопительных систем для бытовых нужд: «Так уже точно у них (керченский филиал ГУПа «Крымтеплокоммунэнерго» – прим. «НД») есть стопроцентная уверенность, что этой водой никто не воспользуется», – заявили в управлении ЖКХ.

Что же касается котов и нечто похожего на куски мяса, то сотрудники администрации предположили, что это может быть изоляция, которую сняли прежде, чем проводить сварочные работы.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 20.12.17

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