Судак превращается в Мордор: прибывающих будет встречать «око Саурона» (ФОТО)

В Судаке определили лучший эскизный проект скульптурной композиции въездного знака в город. Лучшей по соответствию образному представлению о Судаке признана композиция из морской волны, зажатой между двумя башнями Генуэзской крепости. Многие увидели в этом символе «око Саурона» из кинотрилогии «Властелин колец», снятой по произведениям Джона Толкиена.

Напомним, летом 2011 года городской совет Судака объявлял конкурс на новый официальный знак города. Из ранее предложенных вариантов безусловным лидером не удалось стать ни одному, поэтому комиссией было принято решение разработать совершенно новый логотип, с учетом всех поступивших пожеланий и предложений. Главными условиями логотипа должны были стать изображение Судакской (Генуэзской) крепости, моря и название города кириллице.

В 2012 году – к 1800-летнему юбилею города – публике представили новый логотип: изображение лягушки со слоганом «ВАМСУДАК», и талисман – разноцветную лягушку Бакаташ.

Власти Судака тогда поясняли яркие радужные цвета мозаичной лягушки стремлением города стать законодателем новых ярких решений по созданию арт-пространства, реализации инвестиционных проектов, созданию современных и комфортных условий для отдыха и развлечений, а также интересного и удобного места для жизни.

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев подверг критике тот логотип: «Не буду скрывать – сначала я прочитал надпись как «Сам мудак». Потом я прочитал верно – «вам судак, нам 1800». Потом я обратил внимание на то, что шрифт просто обычный (…) казенный, а лягушка имеет столько же отношения к Нью-Йорку и Копенгагену, сколько я к китайской авиации».

В конце концов, земноводное решили заменить чем-то более концептуальным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно протоколу заседания конкурсной комиссии, было подано 20 заявок. Каждую работу члены комиссии оценивали в баллах от 1 до 5 по следующим критериям: образная и эстетическая выразительность, композиция, увязка с территорией, долговечность конструкции и ее видимость в ночное время.

В результате победил макет Максима Янакова, который набрал 34 балла. Автор получил денежное вознаграждение в сумме 20 тыс руб. Стоимость готового знака не указана, однако конструкцию волны предполагается выполнить из металлических панелей. Въездной знак должен появится на склоне в районе ул. Феодосийское шоссе – ул. Склонная.

Фото: sudak.rk.gov.ru

Новый логотип Судака вызвал бурную реакцию и в социальных сетях. В частности, широкое распространение, помимо «око Саурона», получило словосочетание «нам судак», которое примерно соответствует формуле, примененной в одной из глав 12-томного Словаря русского мата: «Окончание благополучного существования».

Судак, Глеб Заскоков

Судак. Другие новости 20.12.17

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