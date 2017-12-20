Пока одна Россия вкладывается в Крым, другая на нём зарабатывает

Банк «Россия», ставший сегодня новым собственником завода шампанских вин «Новый Свет», неплохо сэкономил: новый актив обошелся в 1,5 млрд рублей, хотя прогнозная цена была в 2 раза выше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Новый Свет» – не единственный актив, которым владеет в Крыму банк «Россия».

Во-первых, сам банк, находящийся под международными санкциями, открыл на полуострове три десятка отделений.

Аэропортом Симферополь с прошлого года управляет ООО «Международный аэропорт Симферополь», подконтрольный банку «Россия». ООО теперь является основным юридическим лицом аэропорта, ранее целиком принадлежавшего правительству Крыма. Этой же компании крымские власти передали все имущество аэропорта, получив взамен 49-процентную долю. Остальное (51%) – у инвесторов, вложившихся в строящийся новый терминал.

Разговоры о том, что аэропорт Бельбек будет принимать гражданские самолеты, то возникают, то затихают: зачем Крыму два аэропорта, разделенные 80 километрами, по которым пройдет трасса «Таврида»? Однако в этих разговорах тоже упоминается банк «Россия» – как наиболее вероятный инвестор.

Когда «Генбанку», через который идут деньги для крымских и севастопольских ФЦП, понадобилось оздоровление, спасением системной для Крыма финансовой организации занялся тоже банк «Россия»: отделения «Генбанка» вошли в его административные структуры.

Что касается виноделия, то и «Новый Свет» не первая ласточка для «России» на этом поприще. С акционерами банка «Россия» связывают и группу «Таврика Крым», которая заключила с Совмином инвестсоглашение и объявила о намерении развивать в Бахчисарайском районе переработку плодов и винограда, разливать вина и коньяки. Пока же связанная с ней группа компаний «Агора» занимается дистрибуцией продукции «Массандры» (само винодельческое объединение принадлежит управлению делами президента) и винзавода «Инкерман».

Что же касается покупки ЗШВ «Новый Свет», то обращает на себя внимание солидная «скидка», которую получил «правильный» покупатель: еще весной текущего года вице-премьер РК Виталий Нахлупин, говоря о предстоящей продаже, прогнозировал, что правительство Крыма выручит за завод с территорией и штольнями 3 млрд руб. Однако торги остановились на сумме 1,5 млрд.

Симферополь, Ольга Картошина

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