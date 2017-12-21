Обворовал собственный банк: в Лондоне арестовали активы Коломойского

Высокий суд Лондона арестовал активы украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Претензии им предъявил «ПриватБанк».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истец обвиняет своих бывших владельцев в том, что они незаконно вывели из банка около 2 млрд долларов.

«Средства переводились в компании, которые тайно им принадлежали или находились под их контролем, – заявляют представители истца. – Путем этого судебного процесса «ПриватБанк» планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов».

Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также 6 компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Напомним, «ПриватБанк» был национализирован в 2016 году.

Лондон, Платон Ефимчук

Лондон. Другие новости 21.12.17

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