Скажите спасибо: глава Минтранса РК заявил, что крымчане не должны жаловаться на цены в общественном транспорте

Министр транспорта Крыма Игорь Захаров считает, что жители полуострова не должны возмущаться по поводу стоимости проезда в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник заявил, что 13 рублей за проезд в автобусе – это низкий, экономически необоснованный тариф.

«В соседних регионах, возьмите Краснодар, 30 рублей, в Сочи 22 (вроде бы) и так далее. Есть методика защиты тарифа, в который вкладывается, в том числе, инвестиционная составляющая, кредитные ресурсы, амортизация новой техники и прочее. Если реально взглянуть на вещи, то цены увеличиваются на топливо, на электричество, то есть на процент инфляции мы обязаны тарифы индексировать», – рассказал Захаров в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «Крым 24», добавив, что «крымчанам повезло», потому что нынешний перевозчик не в состоянии защитить увеличение тарифа.

Отметим, региональный министр транспорта не упомянул, что проезд в «Нефазах» по всему Крыму стоит 14 рублей. А с 1 января жителям Керчи придется заплатить за поездку в автобусе уже 15 рублей.

Повысятся цены и в Севастополе: в зависимости от вида транспорта поездка подорожает на 10% – 50%.

Как уже сообщал «Новый День», не всегда крымские чиновники в курсе реальных цен на проезд в общественном транспорте. В середине ноября во время «выхода в народ» стоимость проезда в троллейбусе стала неожиданностью для уже экс-министра экономического развития Андрея Мельникова: он был уверен, что цена билета – 13 рублей, а ему пришлось заплатить 14 рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 21.12.17

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