В Ялте игнорируют поручения крымского правительства

Руководство Ялты уличили в невыполнении поручений правительства Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время заседания Архитектурно-градостроительного совета РК глава Крыма обратил внимание, что в списках участников Совета значится врио начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Александр Запорожец.

«Удивителен тот факт, что ранее было поручено отстранить его от должности, – заявил Сергей Аксенов. – Соответствующая просьба была мной озвучена врио главы ялтинской администрации Елене Олеговне Сотниковой, однако по неизвестной причине заявление об увольнении до сих пор не подписано».

Глава Крыма сообщил, что по данному факту будет проведено разбирательство, а Запорожца попросил покинуть совещание.

Кроме того, Сергей Аксенов заявил, что будет лично контролировать список объектов, не подпадающих под запрет на строительство и реконструкцию до проверки разрешительной и технической документации: «Списки все лично буду просматривать, и если туда будут включены такие объекты, как частные домовладения с пристройками, не вызывающие вопросов, сразу будет стоять вопрос о компетенции тех, кто подавал эти списки!» – заявил глава Крыма, потребовав зачистить от застройки заповедники, парки и пляжи.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.12.17

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