Бывший министр транспорта Крыма получил три года условно

Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-министра транспорта Крыма Анатолия Цуркина к трем годам лишения свободы условно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с приговором Цуркин обязан выплатить штраф, а также погасить ущерб, нанесенный оператору Керченской паромной переправы «Морская дирекция». Кроме того, в ближайшие два года по истечению условного срока он не сможет занимать государственные должности.

Сам же Цуркин не признает своей вины и собирается подавать апелляцию. «Справедливость состоялась! Итог 3 условно + 2 года запрет занимать должности + 300 тысяч штраф + 2,5 миллиона недополученной прибыли МД, которая признана ущербом.... То, что привлекло внимание и прорезало слух при чтении приговора: Цуркин самостоятельно, трактовал законодательство транспортной логистики», – прокомментировал в Фейсбуке экс-министр приговор суда.

Напомним, по версии следствия, Цуркин воспользовался своим служебным положением и принудил оператора Керченской паромной переправы «Морскую дирекцию» вне очереди перевозить грузы компании «Первая крымская логистика», принадлежащей его близкому родственнику. В результате, транспортная компания заработала свыше 2 миллионов рублей, а ущерб, нанесенный «Морской дирекции», следователи оценили в 3 миллиона рублей.

Экс-министра обвиняют и в том, что в 2014 году он по подложным документам оплатил ремонт своей машины «Toyota Land Cruiser-100» на 260 тысяч рублей за счет ООО «Крымавтосервис».

Симферополь, Анастасия Зук

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