Эксперт: в Крыму каждый второй мини-отель предпочитает оставаться в «тени»

Владельцы до 50% мини-отелей, расположенных в Крыму, предпочитают оставаться на нелегальном положении.

Как рассказала РИА «Новый День» глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко, на сегодняшний день в Крыму только 20% – 30% мини-отелей и гостевых домов работают по «белой» схеме: с официальным трудоустройством сотрудников, наличием всех разрешений, уплатой налогов. «Ещё около 20% – «серые». Остальные полностью в тени», – сообщила эксперт.

Пархоменко отметила, что Крым – не единственный регион, где туристический бизнес не спешит легализоваться. «В Краснодарском крае до 70% малых отелей так работают», – добавила глава Ассоциации малых отелей Крыма.

Между тем, сегодня во время профильного совещания с участием глав муниципалитетов республиканский министр туризма Вадим Волченко заявил, что для полной легализации этого сектора в Крыму понадобится 3-5 лет. По его словам, в ведомстве не исключают возможность предоставления налоговых каникул предпринимателям, а также других преференций.

Комментируя данное заявление, Наталья Пархоменко отметила, что процесс должен быть поэтапным:

«Легализация должна быть «мягкой». Не могут индивидуальные предприниматели взять и оформить сразу все документы и разрешения. Тем более что в прошлом году появилось множество новых обязательств: паспорта на экологию, на мусор и прочее. Все это требует средств, а доходы эти траты зачастую не покрывают. Мы считаем, что предпринимателям надо давать больше времени – до года – двух на оформление всего пакета», – подчеркнула эксперт.

Кроме того, по ее словам должна быть прописана, а главное – соблюдаться четкая классификация средств размещения:

«Сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что надзорные органы ставят в один ряд гостиницы и гостевые дома. А ведь к ним по закону должны предъявляться разные требования, они работают по разным кодам», – рассказала Пархоменко, добавив, что под одну гребенку пытаются подвести круглогодичные малые отели и те, что работают по 2 месяца в году, с количеством мест больше 30 и тех, кто может принять только 10-15 постояльцев.

При этом эксперт считает пятилетний срок выхода из тени вполне реальным, если «будет вестись ежедневная работа».

Симферополь, Галия Шакирова

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