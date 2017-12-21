Малый бизнес в Крыму предпочитает не производить, а продавать

Индивидуальных предпринимателей в Крыму в разы больше, чем юридических лиц. Об этом сообщила заместитель руководитель Крымстата Наталья Григорь, комментируя итоги сплошной бизнес-переписи в Крыму. Исследование проходило в республике в 2015 году, его результаты подвели в этом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Крымстата насчитали 54,7 тысячи индивидуальных предпринимателей и только 17 тысяч 189 юрлиц. По словам Григорь, по количеству малых предприятий Крым занял 41 место среди всех регионов России, но при этом попал в список лидеров по индивидуальным предпринимателям, получив 14 позицию в списке.

По данным на момент исследования, в Крыму на 1000 человек приходится 29 индивидуальных предпринимателей. Это наибольшее количество среди регионов Южного федерального округа после Краснодарского края и Севастополя. В Севастополе на 1000 человек приходится 32,5 индивидуальных предпринимателя, в Краснодарском крае – 35,6.

«Традиционной сферой деятельности для субъектов малого предпринимательства в Крыму является торговля: ей занимались 30% от общего числа малых предприятий и 64% индивидуальных предпринимателей», – сообщила Григорь.

Другими традиционными для Крыма сферами деятельности она назвала операции с недвижимым имуществом и аренду – эту деятельность положили в основу 27% малых предприятий и 12,5% индивидуальных предпринимателей, гостиничное и ресторанное хозяйство – 8,3% и 4,4%, а также транспортную отрасль и связь – 6,4% и 5,3%.

Выручка, которую удалось получить индивидуальным предпринимателям, по данным Крымстата, составила 88,7 миллиардов рублей. Малые и средние предприятия заработали гораздо больше – 227,5 миллиардов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.12.17

Бывший министр транспорта Крыма получил три года условно. / Пусть приедут и посмотрят: ООН предлагают прислать в Крым инспекцию по правам человека. / «Серый кардинал» правительства Севастополя избавляется от коренных горожан. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»