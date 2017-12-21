Что едят, где спят, сколько зарабатывают – жизнь крымчан разложат «по полочкам»

В Крымстате выяснят, чем питаются крымчане. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году служба статистики проведет выборочное наблюдение рациона населения.

«Данное наблюдение проводится на территории Российской Федерации раз в пять лет. Оно будет проводиться в апреле-мае 2018 года, и Крымстат будет проводить его в первый раз. Всего по Крыму в наблюдении примут участие более 540 домохозяйств», – рассказала заместитель руководителя Крымстата Наталья Бобкова.

По ее словам, исследование проведут, чтобы получить достоверную информацию об уровне и особенностях питания, энергетической и питательной ценности рациона: «Цифры, которые мы получим в результате наблюдения, будут служить своего рода индикаторами по выполнению концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетного национального проекта «Здоровье»», – пояснила Бобкова.

Также Крымстат проведет комплексное наблюдение условий жизни населения. Планируется, что в исследовании, которое пройдет в сентябре-октябре, примут участие около 570 домохозяйств.

Кроме того, специалисты службы статистики проанализируют доходы населения: результаты должны отражать реальный уровень зарплат, пенсий и других выплат. Исследование охватит 720 домохозяйств, и будет проведено в январе-феврале 2018 года.

Бобкова положительно отозвалась об участии крымчан в наблюдениях Крымстата, заявив, что у жителей республики «достаточно активная гражданская позиция».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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