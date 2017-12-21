Коварный план: в Севастополе продавец оргтехники пытался перехитрить полицию

В Севастополе задержали двух местных жителей, инсценировавших кражу из магазина.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Севастополю, к местным правоохранителям обратился 21-летний местный житель с заявлением о краже из магазина, в котором он работает, 470 тысяч рублей и системного блока от компьютера.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний севастополец.

Однако впоследствии выяснилось, что продавец магазина был в сговоре с вором. Они вместе разработали план, но он оказался не идеальным: напарники друг друга «не поняли».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальное наказание по данной статье – лишения свободы на срок до шести лет.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 21.12.17

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