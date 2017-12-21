Украинским народным артистам из Крыма Россия продублирует звания

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоить народным артистам Украины из Крыма аналогичные звания в РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство культуры РФ уже подготовило для внесения в Госдуму соответствующий проект. Президент Путин отметил, что законодательство позволяет реализовать данную процедуру. «Быть народным артистом Украины, я считаю, ничуть не хуже, чем быть народным артистом России. Это почетное звание, но если есть необходимость продублировать это в российском издании, я против ничего не имею, это возможно. Давайте сделаем, продумаем и сделаем, законодательство позволяет, если даже не позволяет, мы его поправим», – заявил президент.

Предполагается, что при выходе на пенсию крымчане, получившие дублирующие звания, смогут пользоваться льготами, на которые имеют право артисты России. В зависимости от регионов эти льготы разнятся: в одних – это до 30% доплаты к зарплате или к пенсии, в других – разовые выплаты в размере от 15 до 30 тысяч рублей, а в третьих они и вовсе отсутствуют.

Между тем, российские актеры отмечают, что процесс присвоения звания довольно долгий – от момента начала сбора документов до их подписания может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет.

Симферополь, Анастасия Зук

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