В 2017 году пожары и море в Крыму унесли жизни около ста человек

В текущем году в результате пожаров в Крыму погиб 61 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник начальника Главного управления МЧС по Республике Крым Владимир Иванов. По его словам, спасти удалось 153 человека. Для сравнения: в прошлом году – 92.

По информации МЧС по Крыму, на воде было зарегистрировано 30 летальных случаев, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Помощник главного крымского спасателя отметил, что за последний год на полуострове более чем в 2 раза увеличилось количество ДТП, в которых люди получили травмы.

Всего, по словам помощника начальника крымского главка МЧС, в течение 2017 года сотрудники ведомства спасли на территории Республики 1 тысяча 161 человека, что на 400 человек больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Симферополь, Декабрь, Оксана Мурзина

Симферополь, Декабрь. Другие новости 21.12.17

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