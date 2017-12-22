Стена: начинается возведение заграждения между Крымом и Украиной

ФСБ России заключила контракт на строительство заграждения на границе Крыма с Украиной. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Как уже сообщал «Новый День», заграждение предназначено для охраны объектов различного назначения, «как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия». Высота забора над уровнем грунта составит 2,1 метра. Монтироваться он должен из 16,5 тысяч панелей шириной 3 метра.

Победителем конкурса стало предприятие из Пензенской области, высказавшее готовность выполнить контракт за 204 млн рублей. Экономия бюджета составила около 9 млн.

До конца марта подрядчик должен подготовить все необходимые материалы, а саму конструкцию с колючей проволокой по верхнему периметру необходимо смонтировать до 25 мая.

Напомним, протяженность сухопутной границы Украины с Россией в Крыму с учетом побережья Азовского моря составляет 168 км. По словам главы РК Сергея Аксенова, задержание украинских шпионов на полуострове происходит регулярно.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 22.12.17

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