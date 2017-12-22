Китай открывает в Крыму центр аквакультуры

Китайские бизнесмены будут выращивать в Крыму морепродукты в промышленных объемах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время китайская сторона оформила все необходимые разрешительные документы для разведения креветки. На сегодняшний день кормовая база практически полностью готова для промышленного выращивания морепродуктов.

«Проведенный в Китае анализ проб воды, взятых из акватории Азово-Черноморского бассейна, подтвердил, что эта вода не просто пригодна, а идеально подходит для реализации указанных целей», – написал на своей странице в Фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов и добавил, что для полуострова это очень актуальное направление.

Известно, что в собственности компании две производственные базы по переработке кормов, расположенные в Сакском и Красноперекопском районах.

Отметим, китайская компания стала победительницей конкурса, проведенного Министерством сельского хозяйства республики. В результате с ней были заключены четыре договора на право вылова водных биологических ресурсов.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 22.12.17

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