Минприроды напоминает: Крымская сосна на новогоднем празднике – преступление

Краснокнижный статус крымской сосны вынуждает жителей полуострова четвертый год подряд наряжать на Новый год завезенные из других регионов деревья.

Продажа, хранение и сруб сосны Паласа влечет за собой неотвратимое наказание, о чем предупредило министерство экологии и природных ресурсов Крыма, передает корреспондент РИА «Новый День».

В предновогодний период минприроды напомнило, что сосна крымская (сосна Палласа), служившая новогодним украшением жилищ крымчан не один год, занесена в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым. Поэтому, природоохранным законодательством запрещается любая деятельность, ведущая к сокращению численности сосен, ухудшающая среду их обитания.

«С целью предупреждения нарушений природоохранного законодательства напоминаем, что в прошедшем году в предновогодний период к административной ответственности привлечено 14 нарушителей, – предупреждают в министерстве. – Кроме того, более 500 единиц сосны крымской, а также её частей, были изъяты».

Напомним, ранее крымские лесхозы ежегодно заготавливали около 10 тыс сосен для продажи на предновогодних ярмарках. Деревья попадали под санитарные рубки для межевания искусственно высаженных лесов. Однако в российской юрисдикции подобные рубки требуют множественных согласований из-за краснокнижного статуса сосны Палласа, и не позволяют продавать деревья.

В канун 2017 года за несколько дней инспекторы выявили в продаже около 230 крымских сосен. Выставленные на продажу деревья конфисковали, а на продавцов составили протоколы. При этом в минприроды выступали с инициативой исключить крымскую сосну из Красной книги России, ввиду ее «массовости произрастания». Но экологи убеждены, что это может привести к бесконтрольным вырубкам.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 22.12.17

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