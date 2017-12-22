Криминальное чтиво: на крымской границе выявили библиофила-экстремиста

В Крыму пограничники отправили «восвояси» украинца с экстремисткой религиозной литературой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пункте пропуска «Армянск» у 52 летнего гражданина соседнего государства, следовавшего из Одессы во Владикавказ, в автомобиле обнаружили изданную в Нальчике книгу под названием «Крепость мусульманина» (запрещена в РФ). Мужчина заявил сотрудникам ФСБ, что литературное произведение взял с собой в качестве оберега.

Между тем, именно «оберег» роковым образом и подвел своего владельца.

После проведения разъяснительной беседы книгу изъяли, а украинца отправили назад на родину, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 22.12.17

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