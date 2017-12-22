Главный ветеринар Керчи выплатит государству полмиллиона рублей

В Керчи вынесли приговор главному ветеринарному врачу города Александру Ключникову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городском суде посчитали, что справедливой мерой наказания за дачу взятки будет штраф в размере 500 тысяч рублей и лишение права занимать должности руководителя в течение двух лет.

«В ходе судебного следствия установлено, что 24 апреля 2017 года подсудимый действуя умышленно передал лично в качестве взятки денежные средства в сумме 100 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по Республике Крым за прекращение проверки по факту незаконного получения денежных средств сотрудниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ РК «Керченский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр», – сообщили РИА «Новый День» в Керченском городском суде.

Напомним, Ключников был арестован после проведения оперативных мероприятий сотрудников ФСБ. Тогда следователи сообщили, что главный ветеринар передал деньги оперативнику «за решение вопроса», связанного с выявлением фактов получения его подчиненными мелких взяток от предпринимателей.

Отметим, что на официальном сайте Государственного комитета ветеринарии Крыма, Ключников до сих пор указан руководителем «Керченского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра».

Керчь, Леонид Маковецкий

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