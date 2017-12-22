«По бандеровским понятиям»: Киев намерен разделить крымчан на «предателей» Украины и «заложников» России

На Украине готовится законопроект, который поделит жителей Крыма на два класса: коллаборанты и заложники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии украинской стороны, деление позволит определить «вину» каждого крымчанина и его роль в воссоединении полуострова и России. Правда, как законопроект поможет это сделать и по каким национальным и политическим «лекалам» будут мерять крымчан не сообщается.

Крымский эксперт, специалист по межнациональным проблемам Вадим Мордашов подчеркивает: оккупированным полуостров был только в составе Украины, поэтому искать здесь предателей и заложников – безумие. При этом за годы оккупации в республике была разрушена вся инфраструктура, созданная Советским Союзом, которую теперь приходится возрождать России.

«Крымчане, в основном, не могут быть ни тем, ни другим. Грубо говоря, враг предать не может. Мы (крымчане – прим. НД) всегда считали себя оккупированными, для нас Украина всегда была оккупантом, и мы освободились от оккупации. Мы более 20 лет мечтали об этом и мы добились своего, поэтому термин предатели жителям Крыма просто не подходит. Украина сейчас просто пытается оправдать свои ошибки. При ней Крым был пасынком у мачехи, а при России – родное дитя», – рассказал РИА «Новый День» эксперт.

В свою очередь политолог Дмитрий Омельчук также отмечает, что подобное деление абсурдно, а авторы законопроекта придумали возможное нововведение от «большого» ума.

«В украинском языке есть замечательная поговорка: «Коли Бог хоче покарати, то забирає розум» (Когда Бог хочет наказать, то отнимает рассудок – прим. НД). Я считаю, что сама постановка вопроса просто оскорбительна и отражает все скудоумие тех, кто этим занимается. Представьте себе картину: за любого крымчанина, какой-то умный дядя в Киеве будет решать кто он – коллаборант или заложник. Я не хотел бы быть назван ни тем, ни другим, но кем-то меня же назовут. Это определенный маразм. Если такой документ примут, то это будет означать, что на Украине совсем все плохо», – поделился с РИА «Новый День» Омельчук.

Еще один крымский эксперт, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева отмечает, что на Украине просто не могут понять, что жители Крыма на референдуме сделали свой выбор добровольно. «Можно придумать много терминов деления крымчан по каким-то категориям, но если речь идет о демократии, то главную роль играет сам человек и его выбор. Как бы там ни придумывали в Киеве, на какие группы бы ни делили крымчан, они делали выбор сами, на референдуме было несколько вариантов, каждый выбрал то, что ему больше подходит. Киеву ничего не остается кроме как искусственно держать тему Крыма в информационном поле», – сообщила РИА «Новый День» Киселева.

Российский политолог Павел Никаноров убеждён, что подобного рода инициативы вызваны политической и экономической агонией киевского режима.

«По каким лекалам будут мерять крымчан? По самым что ни на есть бандеровским понятиям, которые давно уже легли в идеологическую доктрину режима Порошенко. Правда, по этим понятиям у них у самих уже больше половины «Незалежной» агенты Кремля. А скоро и вся Украина с удовольствием запишется в «предатели» лишь бы скинуть эту ненавистную власть. Там уже все в режиме агонии работает – политической и экономической. Последняя стадия – развязывание масштабной всеукраинской бойни», – резюмировал политолог.

Отметим, что за 4 года, прошедшие после воссоединения Крыма с РФ, согласно опросам, в том числе и западным исследованиям, крымчане на Украину возвращаться не собираются. Тем более, что украинская сторона делает все, чтобы отбить подобное желание, если оно даже когда-нибудь у кого-нибудь и появится.

Симферополь, Анастасия Зук

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