Жилнадзор Крыма доложил, что нашёл управу на управляющие компании

Количество недобросовестных управляющих компаний в Крыму может сократиться за счет развития качественной конкуренции. Такое мнение озвучила начальник инспекции по жилищному надзору Крыма Ирина Кондратюк.

«Те управляющие компании, которые, например, провели ремонты в подъездах, имеют хорошие, даже дружеские, доброжелательные отношения с собственниками. Это одна из «фишек» – ремонт подъездов, входных групп. Это те привлекательные моменты, которые управляющие компании могут предоставить своим собственникам, чтобы продолжать с ними работать и вести бизнес», – пояснила Кондратюк.

При этом она подчеркнула, что развитие такой конкуренции должно заботить не только жилищную инспекцию, но и муниципалитеты.

«Основные моменты, которые озвучиваются по работе управляющих компаний – это недолжное отношение, то есть, некорректное – не хочется говорить хамское, но имеют место, к сожалению, и такие случаи. И это больше всего возмущает: когда низкое качество, и при этом наши субъекты, лицензиаты, обижают людей», – сказала Кондратюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», развитие конкуренции станет не единственным методом борьбы с недобросовестными компаниями.

По словам начальника инспекции, в следующем году муниципалитеты намерены жестко бороться с такими фирмами и удалять их с рынка. Особое внимание уделят компаниям, которые имеют в своем управлении всего один дом, и при этом на них постоянно поступает большое количество жалоб от собственников: «И пусть никому не кажется, что недостаточно оснований в законодательстве, чтобы такие компании с рынка ушли», – пригрозила Кондратюк.

По ее словам, в следующем году будет активизирована работа структур муниципального жилищного контроля, которые имеют такие же полномочия как и республиканская инспекция. Кроме того, специалисты жилищного надзора ожидают внесения изменений в законодательство, которые утвердят перечень грубых нарушений и упростят процедуру аннулирования лицензий управляющих компаний.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.12.17

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