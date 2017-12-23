В Киеве задумали переименовать Проспект Героев Сталинграда в честь нацистских коллаборантов

Киевский проспект имени героев Сталинградской битвы местные националисты собрались переименовать в «проспект героев» ОУН-УПА (организация запрещена в РФ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующая петиция зарегистрирована и размещена на сайте Киевсовета.

«Бойцы ОУН-УПА – боролись за независимое Украинское государство, и мы должны воспитывать молодое поколение на примере наших героев, а не враждебных. Так называемые «защитники Сталинграда» – не имеют никакого отношения к борьбе украинского народа за нашу независимость, и поэтому данное название должно быть изменено, поскольку не несет никакой исторической ценности для памяти украинского народа», – написал автор петиции националист Иван Кондратюк.

Напомним, ранее несколько скандальных петиций с требованием переименования киевских улиц, носящих имена советских героев, получили затем одобрение в Киевсовете.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.12.17

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