В Керчи десятки Дедов Морозов зажгли главную елку и вызвали снег (ФОТО)

В Керчи прошел первый в истории города Парад Дедов Морозов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в торжественном шествии по главной улице Керчи прошли не только сами новогодние волшебники и их спутницы, но и другие сказочные персонажи, а также многочисленные горожане, примкнувшие к их рядам.

По информации оргкомитета, официально для участия в Параде зарегистрировались более 60 Дедов Морозов, однако многие не стали превращать сказку в официоз и просто надели костюмы, чтобы поздравить керчан.

Некоторые вышли на главную улицу города целыми семьями – в празднично оформленных колясках ехали самые маленькие волшебники.

В шествии отметились и Дед Мороз со Снегурочкой на велосипедах, Дед Мороз – хоккеист, а также Дед Мороз – казак.

Отметим, что такое скопление главных новогодних волшебников и представителей сил зимы отразилось на погоде – через час после того, как на главной городской елке зажглись огни, в Керчи пошел снег.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 24.12.17

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