В Крыму иномарка протаранила микроавтобус: трое детей в тяжелом состоянии

Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении иномарки и микроавтобуса в Ленинском районе Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня в районе села Луговое: водитель автомобиля Skoda Fabia выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в отделение интенсивной терапии Ленинской районной больницы.

Четверых взрослых доставили в травматологию, их состояние расценивается как средней тяжести. У кого-то сломаны конечности, у одной женщины – нос. Еще один пострадавший получил легкие травмы и от госпитализации отказался. . У него легкие травмы, он будет проходить амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Ленино, Варвара Бурлакова

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