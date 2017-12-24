В Ялте и других территориях Крыма запретили запускать фейерверки

В Крыму запретили запускать фейерверки, где придется: устраивать локальные пиротехнические шоу отныне можно только в специально отведенных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на весь Крым определено всего 58 таких площадок, но распределены они неравномерно. Так, в Симферополе, Ялте, Евпатории, Судаке, Алуште для подобных развлечений выделено всего по одной площадке, а, например, Чистенском сельском поселении (Симферопольский район) – 10. В Сакском районе, включая Саки, разрешено пускать фейерверки в 17 местах, а в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Кировском, Ленинском, Нижнегорском Первомайском, Раздольненском районах, а также Армянске, Джанкое, и Красноперекопске – ни одной.

В столице Крыма устроить шоу можно будет только в парке имени Тренева, в Евпатории и Судаке – на городских площадях, а вот ялтинцы остались без фейерверков – единственная разрешенная площадка находится на территории МДЦ «Артек», куда горожан и туристов никто не пустит.

В ГУ МЧС по РК предупреждают: тот, кто нарушит запрет не только подвергнет опасности себя и окружающих, но и может быть привлечены к административной ответственности. Штраф для физических лиц составляет 1,5 тыс рублей, юридических – до 3 тыс рублей.

Отметим, с 25 декабря сотрудники крымских подразделений МЧС переходят в режим повышенной готовности.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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