Украинские спортсмены бегут из страны – целыми командами

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» может перебраться в Польшу. К массовой эмиграции спортсменов подталкивают националисты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после скандала в Харькове руководство клуба озадачилось вопросом обеспечения безопасности команды.

Напомним, в конце ноября перед матчем в Харькове футболисты отказались надевать футболки с надписью «Мой отец – герой» и выходить на поле с детьми бойцов АТО. Это привело к стычке с радикально настроенными националистами, которые откровенно угрожали спортсменам.

«В непризнанных республиках живут многие фанаты клуба и семьи целого ряда футболистов, для которых целование красно-черного флага их именитыми родственниками чревато серьезными проблемами», – отмечает РИА «Новости – Украина».

Кроме того, нападки радикалов могут привести к тому, что команду покинут легионеры, не желающие принимать участие в политических и национальных «разборках»: после начала военного конфликта в Донбассе команду уже покинула группа иностранцев, сейчас история может повториться.

Клуб уже получил предложение переехать всем составом в польский Вроцлав. В Польше этот вопрос рассматривают как почти решенный, отмечая, что в Силезии, столицей которой является Вроцлав, проживает несколько сотен тысяч украинцев, которые создадут «Шахтеру» мощную поддержку. В самом клубе решение перебраться полным состав в соседнюю страну официально пока не подтверждают.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.12.17

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