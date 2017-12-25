Siemens не смог доказать, что турбины попали в Крым с помощью обмана

Концерн Siemens не смог доказать, что компания была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин в Россию. Обнародовано определение Арбитражного суда Москвы.

Как уже сообщал «Новый День», компания Siemens подала иск в отношении «Технопромэкспорта» (дочерняя компания «Ростеха»), потребовав запретить монтаж четырех купленных у нее турбин и вернуть оборудование в Краснодарский край – первоначальное место назначения, предусмотренное контрактом. Истец утверждал, что при заключении контракта «Технопромэкспорт» (дочерняя компания «Ростеха») обманул поставщиков, закупив оборудование для Крыма «под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове».

В декабре в Siemens заявили о готовности заплатить 150 миллионов евро, полученные в результате сделки, чтобы турбины вывезли из Крыма.

Однако Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск компании к структурам «Ростеха». «Истцы по первоначальному иску не доказали, что «Сименс технологии газовых турбин» имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение «Сименс технологии газовых турбин» заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено», – цитирует определение суда «Российская газета».

Напомним, структура «Ростеха» подала встречный иск, с просьбой признать недействительными пункты договора, которые нарушают нормы российского права, в частности «противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ». Однако суд не нашел оснований для удовлетворения и этих требований.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.12.17

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