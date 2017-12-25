В Крым вернули утерянный альбом с фотографиями царской семьи

В Крым вернулся большой императорский альбом с семейными фотографиями Александра II и его супруги Марии Александровны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», артефакт считался навсегда утерянным, но был обнаружен, выкуплен фондом «Возрождение традиций» и передан музею. В альбоме содержатся 22 подлинные фотографии членов российского императорского и английского королевского дворов.

«Это ценный экспонат для Ливадийского музея, и спасибо тем, кто проявил частную инициативу и приобрел артефакт, который пополнил коллекцию музея. Уверен, он будет пользоваться популярностью. На мой взгляд, это интересно не только крымчанам, но и всем туристам, кто захочет ознакомиться с историей царской семьи», – отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Альбом с фотографиями в сафьяновом переплете, декорированный серебряными золочеными украшениями и фигурной застежкой, был выполнен Московской серебряной фабрикой по заказу Российского императорского дома. Теперь фотографии царской семьи станут частью экспозиции музея, посвященной «Первым царственным владельцам Ливадии», так как именно Александр II в 1861 году приобрел это имение для своей супруги. До передачи альбома в дар музею в Ливадии не располагали подлинными фотографиями семьи первых царственных владельцев Ливадии, кроме единственной фотографии императрицы.

Рассказать о прежних владельцах и стоимости выкупленного артефакта в Ливадийском музее РИА «Новый День» отказались: «Мы не располагаем данной информацией», – сообщила хранитель музейных предметов, заведующая научно-фондового отдела Ирина Фоменко.

Ливадия, Анастасия Зук

Ливадия. Другие новости 25.12.17

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