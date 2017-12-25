Жители Судака боятся, что их смоет паводком

Жители квартала Долинный в Судаке написали письмо главе Крыма Сергею Аксенову и местным чиновникам, в котором сообщили, что любой сильный дождь может оставить их без жилья.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», судакчане обратили внимание республиканских властей, что русло реки Суук-Су не расчищали много лет, работы по укреплению и углублению дна не ведутся, а последствия с каждым годом усугубляются.
«Мы в течение 27 лет «плаваем», а вместе с нами плавает и разрушается все, что попадает навстречу водной стихии по реке Суук-су», – цитирует обращение горожан Sudak.me.
Люди пишут, что августовский селевой поток затопил строящийся в квартале детский сад, серьезно пострадали частные дома и дороги и боятся повторения ситуации.
Судакчане просят Аксенова взять ситуацию на контроль и учесть работы по расчистке и укреплению берегов при разработке генерального плана города . В частности, жители предлагают построить набережную реки Суук-Су, которая будет стыковаться с морским променадом.
Судак, Оксана Мурзина
Судак. Другие новости 25.12.17
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