Жители Судака боятся, что их смоет паводком

Жители квартала Долинный в Судаке написали письмо главе Крыма Сергею Аксенову и местным чиновникам, в котором сообщили, что любой сильный дождь может оставить их без жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судакчане обратили внимание республиканских властей, что русло реки Суук-Су не расчищали много лет, работы по укреплению и углублению дна не ведутся, а последствия с каждым годом усугубляются.

«Мы в течение 27 лет «плаваем», а вместе с нами плавает и разрушается все, что попадает навстречу водной стихии по реке Суук-су», – цитирует обращение горожан Sudak.me.

Люди пишут, что августовский селевой поток затопил строящийся в квартале детский сад, серьезно пострадали частные дома и дороги и боятся повторения ситуации.

Судакчане просят Аксенова взять ситуацию на контроль и учесть работы по расчистке и укреплению берегов при разработке генерального плана города . В частности, жители предлагают построить набережную реки Суук-Су, которая будет стыковаться с морским променадом.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 25.12.17

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