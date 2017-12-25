Минтопу Крыма дали месяц на разработку программы энергосбережения

Государственную программу по энергосбережению в Крыму разработают до 30 января 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок установил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Совета министров. По его словам, энергосбережение является главным вопросом в отрасли, и нужно «грамотно использовать то, что есть».

«У нас не стоит задача просто понастроить мощностей, и потом включить в розетку все, что есть в домах – от чайников до бигуди. И все – конец системе», – сказал Аксенов.

Глава Крыма дал поручение по программе энергосбережения во время доклада министра топлива и энергетики Вадима Белика, представившего на заседании трехлетнюю программу по развитию топливно-энергетического комплекса до 2020 года. Общий объем финансирования составит 57 миллиардов рублей, а среди целей реализации программы – повышение надежности электро-, газо- и теплоснабжения крымчан.

«На сегодняшний день сети ТЭК находятся в изношенном состоянии. С учетом строительства энергомоста в Республику Крым и строительства газопровода через Черное море необходимо предусмотреть возможность принятия-передачи достаточного объема мощности, как электроэнергии, так и природного газа. То есть, построить и реконструировать сети энергопринимающих установок и установок подачи электроэнергии, сети газораспределения и газоснабжения», – пояснил Белик.

На заседании Совмина приняли и трехлетнюю программу развития торговой деятельности. Ее финансирование составит 47 миллионов рублей. В министерстве промышленной политики Крыма за счет реализации программы, помимо прочего, надеются увеличить объем налоговых поступлений от предприятий торговли, повысить доступность торговых объектов и насытить рынок продуктами местного производства.

Последний пункт, предусматривающий предоставление не менее 50% мест для производителей на ярмарках, вызвал замечание вице-премьера Юрия Гоцанюка: «Не «не менее 50%», а 100%. Не посредникам, а именно сельхозтоваропроизводителям», – обратился Гоцанюк к министру промышленной политики Андрею Васюте, заявив, что цены на ярмарках у таких продавцов обычно ниже на 50%. С его замечанием согласился и Сергей Аксенов, подчеркнув, что в Крыму стоит задача исключить посредников из товарооборота.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.12.17

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