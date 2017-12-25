Украина начала наводнять Крым фальшивыми деньгами

В одном из торговых центров крымской столице задержали 18-летнюю девушку, приехавшую учиться на полуостров из Украины.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии по Крыму, студентка пыталась расплатиться за товар сомнительной денежной купюрой номиналом 1000 рублей. Продавец проверила банкноту на детекторе, который зафиксировал фальшивку.

Украинка была передана сотрудникам экономической безопасности территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в середине февраля идею «завалить Крым фальшивкой» высказывал один из посетителей официального сайта президента Украины.

Автор коварного плана предлагал изготовить подделки «на профессиональных фабриках, где печатаются деньги», а затем «скинуть» их над Донбассом и Крымом.

«После этого власти будут вынуждены блокировать людей и денежные переводы на данных территориях. В итоге Россия понесёт серьёзный ущерб и будет вынуждена перейти на новую валюту», – резюмировал «финансовый диверсант».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 25.12.17

В Севастополе из-за непогоды перекрыли рейд. / Украина решила ввести биометрический контроль для россиян раньше назначенного срока. / Минтопу Крыма дали месяц на разработку программы энергосбережения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»