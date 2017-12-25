В Крыму отменили плату за посещение концлагеря и возмутились по поводу «кругосветки» Конюхова

Посещение и экскурсионное обслуживание в мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный» отныне станет бесплатным. Такое постановление сегодня принято на заседании Совета министров Крыма, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, в ноябре 2012 года Верховный Совет Крыма принял решение о создании мемориального комплекса на месте фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на землях совхоза «Красный». Территория нацистской «фабрики смерти», включенной в международный реестр, наряду с «Бухенвальдом» и «Дахау», с 2006 года была оккупирована самозахватами. Торжественное открытие мемориального музейного комплекса состоялось в канун 70-летия победы 8 мая 2015 года. Для сбора средств на его создание был открыт специальный счет в «Приватбанке». Собранные 40 млн грн ушли из Крыма вместе с банком.

В период оккупации 1941-1944 годов в концлагере совхоза «Красный» было уничтожено свыше 15 тыс человек. Точное число жертв не установлено.

Кроме того, принято решение создать рабочую группу по подготовке научно-образовательной экспедиции Фёдора Конюхова «Крымская кругосветка».

Проект известного путешественника рассчитан на студентов и готовится, по большому счету, в Севастополе. Какие вопросы будет решать рабочая группа РК, в которую включено уже 38 человек, пока не понятно.

Впрочем, проект в Крыму уже частично раскритиковали. Так, министра культуры Крыма Арину Новосельскую возмутило название научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка».

Но за Конюхова вступилось минкурортов: «Экспедиция Конюхова в Крыму станет отличным информационным поводом международного уровня, который мы используем в продвижении республики», – пояснил министр Вадим Волченко.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 25.12.17

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