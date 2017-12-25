Привет из Воронежа: в Ялте поймали залетного наркодилера

В Ялте арестовали 34-летнего воронежца, организовавшего в туристической столице Крыма наркобизнес.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в ходе личного досмотра мужчины и на местах «закладок» было обнаружено в общей сложности 50 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом зеленого цвета массой 53,5 грамма.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – «солью». Мужчина признался, что приобретал наркотик через Интернет.

В отношении жителя Воронежа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «г», части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время наркодилер находится под стражей.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 25.12.17

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