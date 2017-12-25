В Крыму собираются зарыть в песок и гальку около 3 млрд рублей

Практически все побережье Крыма находится в аварийном состоянии: берега разрушают оползни и абразия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протяженность морских берегов полуострова составляет 1 тысячу 175 километров, 80% из них (945 км) – Черноморское побережье. А укреплено всего 80 км береговой линии. Причем, 30% берегозащитных сооружений, например, ЮБК эксплуатируется более 40 лет, а 70% – от 25 до 40 лет. Большинство сооружений имеют значительный износ и повреждения, что приводит к деградации пляжей и активизации оползней.

«В Крыму насчитывается более 1 тысячи 600 оползней различного масштаба, генезиса и степени активности, причем их количество неуклонно растет. Основные факторы образования оползней: абразия, водонасыщение грунтов, нарушение противооползневого режима. Около 40% оползней обусловлены техногенным воздействием, – отмечают в правительстве РК. – Необходимы значительные капитальные вложения на инженерную защиту территорий от оползней, абразии и на берегоукрепление. Недостаточное финансирование в течение последних 18 лет привело к аварийным ситуациям практически на всем побережье».

Чтобы переломить ситуацию в Крыму в ближайшие 3 года планируют направить на инженерную защиту от оползней и берегоукрепление около 2,7 млрд рублей. Половину этой суммы выделят из республиканского бюджета. Чуть меньше – из федерального. Доля муниципалитетов составит около 2% от общей суммы финансирования.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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