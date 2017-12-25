ДНР: украинские силовики готовят «новогодние» диверсии в республике

В ДНР заявили о прибытии спецназа вооруженных сил в Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным разведки самопровозглашённой республики, группа спецназа замечена в районе посёлка Новотроицкий. В ДНР отмечают, что первые провокации могут произойти уже в ближайшее время.

«Мы не исключаем, что под прикрытием «новогоднего перемирия» эта группа попытается совершить диверсии в районе Докучаевска. Такие выводы позволяет нам сделать факт увеличения в СМИ Украины и украинском сегменте Интернета количества сообщений о якобы подготовке нами провокаций, направленных на проведение взрывных работ или перемещение техники для подготовки к наступлению», – цитирует РИА «Новости» представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Отметим, что с 23 декабря на юго-востоке «Незалежной» было установлено так называемое «новогоднее перемирие». Однакоукраинские военные с момента объявления режима прекращения огня продолжают регулярно обстреливать Донбасс. Так, сегодня утром из минометов был нанесен удар по пригороду Донецка. Всего с позиций ВСУ по ДНР было выпущено 16 мин.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 25.12.17

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