Симферополь рассчитывает потратить на дороги 1,5 млрд рублей

Симферополь в 2018 году рассчитывает получить 1,5 млрд рублей на дорожные работы. Финансирование затронет проблемные дороги, которая мэрия отбирала вместе с Совмином.

«Мы создали МБУ, которое будет заниматься уборкой, ремонтом дорог, очисткой, благоустройством, озеленением и так далее. В рамках этого будем заниматься еще ямочным ремонтом по разным направлениям и технологиям. Вы это увидите уже зимой: мы зимой начнем этим заниматься», – заверил глава города Игорь Лукашев.

Как уже сообщал «Новый День», планируется полностью «закольцевать» город объездными дорогами, что позволит разгрузить Симферополь и частично избавить от проблемы пробок. По словам Лукашева, дорожные заторы в городе возникают в основном не из-за транзитных машин.

«Все крупные города так живут, и Симферополь сегодня – не исключение. Большинство предприятий, торговля, правительство, административные здания находятся в Симферополе. Да, это не хорошо, но это удел всех крупных городов, а Симферополь стремительно расширяется. Нужно серьезно работать над дорогами, развязками, разъездами», – сообщил глава администрации, добавив, что ранее такого количества машин у жителей Симферополя не было, поэтому никто не занимался этим вопросом со времен Советского Союза.

По словам Лукашева, сейчас горадминистрация проводит совместную с министерством транспорта работу по созданию новой маршрутной сети в Симферополе.

«Будем развивать свое муниципальное предприятие, которое владеет 47-ю автобусами – «Крымавтотранс». Принято решение о покупке республикой пассажирских автобусов, которые будут работать в Симферополе. Думаю, что где-то к лету мы должны разработать, внедрить, разыграть новые маршруты», – рассказал Лукашев, отметив, что при этом упор будет делаться на госпредприятия, так как частникам сейчас довольно сложно приобретать автобусы, с комфортными условиями для пассажиров и валидаторами.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.12.17

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