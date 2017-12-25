В парламенте Крыма расщедрились: обещают экономные праздники, туристов из Новой Зеландии и современный санаторий вместо игорной зоны

Туры в Крым на новогодние и рождественские праздники обещают быть минимальными по цене. В следующем году полуостров посетят туристические группы из Новой Зеландии, Филиппин, Швейцарии, а вместо игорной зоны на территории бывшего санатория погранслужбы Украины «Жемчужина» появится современный комплекс стоимостью 1,5 млрд руб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сообщил глава комитета Государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Добились своего – самые дешевые перелеты на новогодние праздники в Крым, – подчеркнул он. – Можете сами зайти на любой сайт и забронировать. Сегодня в 12 часов дня на 27 декабря поисковая система выдала билет «Москва – Симферополь» за 2,7 тыс руб, и билеты есть. В Сочи на эту же дату самые дешевые билеты стоят 4 тыс руб».

По словам главы комитета, стоимость отдыха на зимние каникулы составит от 1,6 тыс руб в сутки до 17 тыс руб с новогодним банкетом. Ценовую политику этих новогодних каникул Черняк оценивает, как самую минимальную, но если «завтра начнется ажиотаж, то цена вырастет». Данные по бронировкам на новогодние праздники показывают загрузку на прошлогоднем уровне: 80 – 100 тыс человек. Однако вне стен пансионатов и гостиниц никакого досуга для гостей не предусмотрено.

«Крупных всекрымских мероприятий не будет, но каждый муниципалитет делает свою программу, – уточнил Черняк. – Хорошие новогодние программы с зарубежными артистами подготовили 64 объекта размещения».

В новом курортном сезоне Крым ждет представителей Китая, Новой Зеландии и Швейцарии, а также большую делегацию журналистов и туристического сообщества из Филиппин. Небольшие группы туристов из Великобритании, интересующихся историей, продолжают посещать полуостров, но воздерживаются от общения с журналистами. В общую статистику иностранных гостей попадут и визитеры из Украины, поскольку данные пограничных пунктов пропуска на севере Крыма будут включены в итоговую цифру.

«Туристы из Украины как ездили, так и будут ездить, – уверен Черняк. – Если перекрыть полностью границу, только в этом случае будет существенный сдвиг в цифрах».

Глава комитета напомнил, что граждане Украины остаются владельцами частных объектов размещения на побережье и продолжают вести бизнес. Но год от года им будет тяжелее конкурировать с обновленной инфраструктурой гостиничных и санаторно-курортных учреждений, поскольку желающих вкладывать средства в туристическую сферу Крыма большое количество. За 2015-17 год подписано 39 инвестсоглашений на 48,5 млрд руб по объектам размещения.

«Буквально на прошлой неделе один из таких объектов на Южном берегу Крыма ушел под инвестиции, куда будет вложено порядка 1,5 млрд руб, – сообщил Черняк. – Это санаторий «Жемчужина», там будет новый санаторий с уникальными технологиями».

Напомним, бывший санаторий «Жемчужина» на Южном берегу Крыма в непосредственной близости от дворца-замка «Ласточкино гнездо» был отведен под создание игорной зоны. Осенью 2015 года администрации города Ялты умело провела в Гаспре общественные слушания, убедив местных жителей в пользе изъятия под игорную зону 16,8 гектара из земель поселка – жителям пообещали, что это даст дополнительные рабочие места, а подростков туда пускать не будут.

Говорилось, что строительство первого игорного заведения в Крыму начнется в 2017 году, а инвестор готов потратить на проект около $150 млн. Но некоторое время назад в продвижении проекта игорной зоны возникла пауза.

Симферополь, Глеб Заскоков

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