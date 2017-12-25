Замерзшие: в Бахчисарае без тепла остались 8 многоэтажек

Из-за аварии в бахчисарайской котельной остались без отопления 300 горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл в выходные: на одном из котлов не сработала автоматика. «В результате аварии нет ни жертв, ни пострадавших», – заверили в пресс-службе МЧС Крыма. В настоящее время на объекте ведутся восстановительные работы. Ожидается, что тепло вернется в квартиры городских жителей сегодня вечером.

«Сейчас абонентов переключают к другой котельной. Работы должны быть завершены к 20:00», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма.

Отметим, что в 2016 году на проектные работы и экспертизу по техническому перевооружению данной котельной, а также на ремонт здания было выделено около 11,5 млн рублей. Позже выяснилось, что на объекте были установлены котлы, которые не отвечали требованиям проекта реконструкции, а их стоимость была завышена на 1,3 млн рублей.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 25.12.17

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