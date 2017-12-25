Администрация Симферополя пытается засудить погрузившего город во тьму А потом накажет всех, топчущих траву

В отсутствии нормального освещения на улицах Симферополя виноват подрядчик, не выполнивший обязательства по контракту. Об этом заявил глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

«В начале года был заключен контракт с компанией на 60 миллионов, которая обязалась по очень многим улицам провести освещение. Компания успешно все это провалила. Получила аванс 20 миллионов, и сейчас мы с ней судимся, чтобы она их вернула», – пояснил Лукашев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдать контракт другой фирме администрация не может. По словам Лукашева, согласно рекомендациям юристов, это может улучшить положение фирмы в судебных разбирательствах. Поэтому в администрации города для создания нормального освещения временно используют имеющиеся ресурсы: «Пытаемся своими силами, силами МБУ, там, где это возможно начинать протягивать провода, вкручивать лампочки», – рассказал глава администрации, добавив, что даже покупка лампочек требует проведения торгов, что осложняет процесс.

Еще один симферопольский «фронт» – стихийная торговля. Зачастую фрукты-овощи в крымской столице продают заезжие «гастролеры», прибывающие в город целыми группами. Даже если их и штрафуют, то получить деньги с них в конечном итоге не удается. Группы, по словам Лукашева, приезжают в столицу Крыма «в том числе из Узбекистана» и «торгуют чем попало». А когда доходит до разбирательств, выясняется, что у членов таких групп даже есть адвокаты.

«Есть пресловутые бабушки и дедушки, которые приезжают торговать выращенными орехами и зеленью, – мы очень аккуратно к этому относимся, стараемся перевести их на рынки. Но есть случаи, когда централизованно микроавтобусом привозится зелень, отдается бабушке, и она торгует. Потому что столько зелени выращивать невозможно», – сообщил глава администрации, подчеркнув, что знает даже номера машин, которые поставляют продукцию для стихийных торговцев.

По мнению Лукашева, Симферополю нужно избавиться от торговли в переходных переходах. Глава администрации намерен реализовать план по реконструкции перехода в центре города, около площади Ленина, после чего если там и будет торговля, «то только в стационарных стеклянных магазинах».

В завершение, Лукашев посоветовал симферопольцам самим следить за своим городом, пообещав со следующего года поступать «очень жестко» с теми, кто нарушает правила благоустройства: «Люди у нас очень уж много в сетях шумят. Но мусор выкидывают, где попало, некоторые просто с балкона из ведер высыпают, ломают то, что построено, топчут траву, наезжают машинами на газоны», – заявил глава администрации, рассказав, что случаи варварского отношения к газонам фиксируются даже у административных зданий. Опасность получить штраф вандалов не останавливает.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.12.17

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