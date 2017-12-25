Путевки в детские лагеря Крыма стали дороже

В Совмине Крыма определились с ценами на путевки в детские лагеря в 2018 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость путевки, приобретаемой за счет бюджета республики, составит 1 тысячу 154 рубля за один день пребывания ребенка в оздоровительном лагере.

Об этом говорится в постановлении правительства, принятом на сегодняшнем заседании Совмина. Согласно документу, расчет производился исходя из средней стоимости путевки в 2017 году (1 тысяча 88 рублей), с применением индекса потребительских цен на санаторно-оздоровительные услуги в 2018 году в размере 106,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Из муниципальных бюджетов на трехразовое питание детей от 7 до 10 лет в среднем будут выделять 244 рубля (на одного ребенка), 202 рубля – при двухразовом питании. Для детей 11 лет и старше, двухразовое питание для одного ребенка в день в среднем обойдется в 148 рублей, трехразовое питание – 214 рублей. Расчет средней стоимости продуктов питания в лагерях делался с учетом средних потребительских цен.

«При этом при организации двухразового питания (завтрак, обед) среднесуточный набор продуктов питания исключает полдник», – отмечается в документе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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