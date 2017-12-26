Украина прочно обосновалась в десятке стран, опасных для туризма

Всемирный экономический форум обнародовал рейтинг самых безопасных и наиболее опасных стран для туристов. Украину отнесли к числу последних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для формирования рейтинга ВЭФ определяет степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам, связанным, главным образом, с серьезным ущербом для людей. В первую очередь, речь идет о терроризме и преступности.

Самой опасной страной для туристов признана Колумбия: помимо похищений людей, незаконного оборота наркотиков и грабежей, ставших для этой страны обыденностью, во многих крупных городах запросто можно стать жертвой террористов. Далее в списке, опубликованном The Independent, следуют Йемен, Сальвадор, Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения. На 9-м месте Гондурас, где отмечается один из самых высоких в мире показатель убийств. А замыкает десятку самых опасных стран для туристов Украина.

Украинские же политики предпочитают самой криминальной страной мира называть Россию, сравнивая ее с тем самым Гонудрасом, с которым соседствует в рейтинге опасных для туристов стран.

Так, накануне, комментируя введение биометрического контроля в пунктах пропуска на российско-украинской границе, советник министра внутренних дел «Незалежной» Зорян Шкиряк написал на своей странице в Фейсбуке: «С 27-го декабря 2017-го года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в городах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами. С Новым годом, гондурасы!»

Между тем, для «Незалежной» попадание в подобный рейтинг не в новинку. Например, в октябре СМИ США не рекомендовали своим гражданам ездить на Украину, включив страну в десятку самых «нежелательных» для поездок государств мира.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.12.17

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