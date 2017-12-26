На «слабо»: в Симферополе юнцы попали под статью из-за пари

В Симферополе задержали пятерых юнцов 16 и 18 лет, заключивших между собой пари.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, от нечего делать молодые люди поспорили, что совершат кражу из магазина. Осуществлять задуманное они отправились в один из спортивных маркетов.

Войдя в торговый зал всей компаний, парни выбрали кроссовки и одежду, которые в примерочной спрятали в рюкзаки и на себе, сорвав предварительно электронные чипы. Похищенное имущество юнцы разделили поровну между собой. Ущерб продавцы магазина оценили в 32 тысячи рублей.

После задержания и проведенных обысков по местам жительства симферопольцев все похищенные вещи были изъяты.

В отношении парней возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание – лишение свободы сроком до пяти лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 26.12.17

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