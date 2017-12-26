Жителей восточного Крыма оставили без пиленгаса к новогоднему столу

В Ленинском районе задержали двух браконьеров: ловили сетью рыбу в Азовском море. Как передает корреспондент РИА «Новый День», два жителя села Заводское отправились на промысел поздней ночью. Мужчины успели выловить почти 170 особей пиленгаса, однако в их планы вмешались пограничники. У браконьеров изъяли все орудия незаконного лова, а 130 живых рыб выпустили в море.

По факту браконьерства ведется разбирательство, по итогам которого будет принято решение о привлечении крымчан к административной ответственности.

По предварительной оценке ущерб, нанесенный государству, составил около 26 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 26.12.17

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