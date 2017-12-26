Герман Греф «накаркал» холодную войну – пока во Львове

Пока глава Сбербанка Герман Греф пугает Россию и Запад невиданной доселе новой холодной войной, на Украине подверглось нападению очередное отделение руководимого им «российского банка №1».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на вторник во Львове. Неизвестные разбили два окна и одно окно в двери, а также сделали надпись красной краской «выметайтесь». При этом проникновение внутрь помещения не было, написал на своей странице в соцсети депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Отметим, что отделения «Сбербанка» на Украине в последнее время регулярно подвергаются нападениям радикалов. В ночь на 13 марта неизвестные залили монтажной пеной или залепили наклейками банкоматы российских банков в Киеве. 15 марта в Днепропетровске отделение российского банка приостановило свою работу после того, как вход в него заблокировали бетонными блоками.

Кроме того, весной текущего года началось давление на российские банки со стороны украинских властей: были введены санкции на год. Кредитным организациям запретили предоставление межбанковских кредитов, депозитов, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату процентов, распределение прибыли и капитала.

В результате Сбербанк решил свернуть деятельность на территории «Незалежной». Ранее появилось сообщение, что организация завершила сделку по продаже своей украинской «дочки» – кредитной организации VS Bank Сергея Тигипко.

Львов, Оксана Мурзина

Львов. Другие новости 26.12.17

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