Крым намерен снабжать овощами и фруктами всю Россию

Через 2 года Крым сможет полностью обеспечить себя собственными овощами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.

По его словам, для этих целей в Белогорском и Бахчисарайском районах будут построены два тепличных комбината мощностью более 20 тысяч тонн овощной продукции в год.

Стоимость проекта – 6 миллиардов рублей. Как отметил чиновник, инвестор уже начал строительство тепличного комбината в Белогорском районе, в Бахчисарайском проект стартует в середине 2018 года.

После выхода комбинатов на полную мощность, полуостров сможет экспортировать продукцию в другие регионы России.

Как уже сообщал РИА «Новый День», производимого в республике хватает для удовлетворения всего лишь 35% потребностей населения в продовольствии.

Крымчанам не хватает молока, мяса, яиц и овощей, выращенных в Крыму.

С материка завозится почти 50% молочных продуктов, до трети мясной продукции. При этом привозные товары оказываются дешевле местных (к примеру, яблоки из Краснодарского края стоят на 10 рублей меньше местных). Правда, качество зачастую оставляет желать лучшего.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 26.12.17

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