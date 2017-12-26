В Севастополе зверски убили участницу Русской весны в Донбассе

В Севастополе зверски убили активную участницу Русской весны в Донбассе Викторию Макарову. Преступление совершено в ночь на 23 декабря.

Об этом сообщили в территориальном отделении Союза добровольцев Донбасса в Севастополе. По предварительной информации, женщину убили, когда она возвращалась домой. У нее осталось двое несовершеннолетних детей, муж находится в Донбассе в рядах ополченцев. Убийца, по данным Союза, пока еще не найден. Сейчас организация собирает средства на похороны Макаровой.

Возможные версии, причины и обстоятельства произошедшего в Союзе пока не комментируют, ссылаясь на то, что расследованием занимается следственное управление Следственного комитета России по Севастополю.

«Потому что она была в «погонах»», – пояснил корреспонденту РИА «Новый День» руководитель отделения Петр Душка, уточнив, что женщина работала в управлении Федеральной службы судебных приставов по Севастополю.

Однако в Следкоме подтверждать или опровергать информацию об убийстве Виктории Макаровой не стали: «Вся информация для СМИ есть на сайте следственного управления», – заявила корреспонденту РИА «Новый День» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по городу Севастополю по взаимодействию со СМИ Ольга Постнова.

Не смогли предоставить оперативный комментарий и в управлении МВД по Севастополю, сославшись на то, что в пресс-службе такой информацией не владеют.

Между тем, в управлении ФССП по Севастополю корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что Виктория Макарова являлась сотрудницей службы судебных приставов.

«Хороший работник. Замечательная мамочка с активной жизненной позицией. В спортивных соревнованиях всегда принимала участие вместе с детьми», – охарактеризовали Макарову в управлении.

При этом в УФСПП не спешат подтверждать, что убитая в ночь на 23 декабря – именно Виктория Макарова. Руководство службы запросило в следственных органах официальное заключение о смерти сотрудницы, но следком не может выдать документ без процедуры опознания.

«У женщины с собой не было документов, поэтому следователям предстоит процедура опознания», – отмечают в ведомстве.

Никаких версий по поводу нападения в УФСПП по Севастополю не выдвигают.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.12.17

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