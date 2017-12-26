Силовики проводят обыски по делу о диверсиях на газопроводе в Крыму

В Симферополе силовики провели обыски по делу о подрыве газопроводов на ЮБК. Об этом сообщается на странице объединения «Крымская солидарность» в Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски прошли в домах по улицам Дарвина и Хайри Эмир-Заде. Оперативные мероприятия начались ранним утром.

«Обыск в доме на улице Хайри Эмир-заде закончен. Ничего в доме не нашли, не изъяли. Обыск проводился в связи со взрывами газопровода в Алуште», – заявили активисты организации в социальной сети.

По словам жительницы одной из домов Асене Мисиратовой, силовики интересовались ее бывшим мужем и его братом. В спецслужбе о проведенных мероприятиях пока ничего не говорят.

«Не комментируем», – заявили корреспонденту РИА «Новый День» в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Отметим, что объединение «Крымская солидарность» позиционирует себя как открытая площадка для родственников обвиняемых российскими силовиками в принадлежности к запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», семей политзаключенных, похищенных и пропавших мусульман.

Как уже сообщал «Новый День», серия диверсий на ЮБК произошла в октябре-ноябре этого года. Вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром 1 ноября в селе Запрудное (городской округ Алушта). Специалисты, проанализировав характер повреждений, пришли к выводу, что конструкции были взорваны. К аналогичному выводу пришли и следователи: ФСБ возбудила уголовные дела по фактам диверсий.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.12.17

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