Оставили погулять: шестилетний крымчанин отправился в поход по полуострову

В Саках шестилетний ребенок, оставленный на детской площадке у дома, протопал несколько километров.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, ребенка обнаружили случайные прохожие неподалеку от автотрассы. Маленький путешественник рассказал, что потерялся и не знает своего домашнего адреса.

Телефон матери полицейские выяснили через заведующую детским садом, в который ходит малыш. Примечательно, что в течение нескольких часов ребенка никто из родных не искал.

Мать юного путешественника сообщила, что находится на работе, сына из детсада забрала бабушка и оставила погулять на детской площадке у дома. Как ребенок оказался так далеко от дома и почему гулял один в потемках, женщина пояснить не смогла.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Материалы переданы в суд. 25-летней сакчанке грозит предупреждение или штраф до пятисот рублей. Каким образом мать должна совмещать работу и присмотр за ребенком, в правоохранительных органах не поясняют.

Саки, Оксана Мурзина

Саки. Другие новости 26.12.17

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