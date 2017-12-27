В Крыму назначили нового министра экономического развития

В Крыму официально появился новый министр экономического развития. Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова опубликован на портале республиканского правительства.

«Назначить Чабан Наталью Николаевну на государственную должность Республики Крым – министра экономического развития Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, освободив от должности первого заместителя министра экономического развития Республики Крым», – говорится в документе.

Как уже сообщал «Новый День», прежний министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сложил полномочия 21 декабря. Решение об увольнении чиновник, приехавший работать на полуостров из Москвы, принял в связи со сложившимися семейными обстоятельствами. Наталья Чабана занимала должность первого заместителя министра с февраля 2017 года. Ранее она была экспертом комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.12.17

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