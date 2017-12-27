Болтать – не мешки ворочать: Украина тормозит подготовку пресловутого иска по Крыму

Украина собирается подать меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Международный арбитражный суд в феврале 2018 года. Об этом сообщила представитель украинского МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Как уже сообщал «Новый День», Украина обвиняет Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе в Крыму, заявляет о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и требует за это солидную компенсацию. Отметим, что та же Зеркаль еще в январе текущего года заявляла: все необходимые досудебные процедуры завершены, и арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года. Однако в мае Постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска. Меморандум, согласно требованиям, должен содержать изложение обстоятельств, на которые опирается украинская сторона, заявление по вопросу права и пояснения.

И вот теперь, по словам Зеркаль, Украина снова «завершает работу по поводу меморандума по морской конвенции, и он будет представлен на рассмотрение арбитража в феврале следующего года». «Потом у россиян есть три месяца, чтобы подать свои возражения», – сообщила чиновница.

При этом, согласно распоряжению Постоянной палаты третейского суда в Гааге, Россия должна будет подать контрмеморандум до 19 ноября 2018 года, представив любые возражения по вопросам юрисдикции и приемлемости, а также любые встречные требования и необходимые пояснения.

В целом, Киев оценивает финансовый ущерб для Украины из-за присоединения Крыма к России не менее чем в 100 млрд долларов, и эта сумма постоянно растет.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.12.17

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