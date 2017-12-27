В Донбассе начинается акция по обмену пленными

27 декабря должен состояться обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предыдущая подобная акция была организована в сентябре 2016 года. С тех пор стороны не могли прийти к соглашению. Ситуация изменилась после того, как спецпредставитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к президенту Россию, и Владимир Путин провел переговоры с руководством ДНР и ЛНР.

Украина должна освободить 306 человек, самопровозглашенные республики – 74.

Представители украинской стороны уже прилетели в Донбасс за своими гражданами.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.12.17

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